Криминальные расправы в Молдове - в ход пускают топоры и совки

Двое мужчин, выясняя отношения в Тирасполе, настолько вошли в раж, что применили в ходе драки подручные средства, в том числе - топор.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Ссора, переросшая в драку на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Тирасполе, могла закончиться настоящей трагедией, но, к счастью, никто не погиб.

В правоохранительные органы Тирасполя обратился 45-летний житель, который сообщил, что его сосед по гаражу неоднократно высказывался нецензурно в его адрес, а между мужчинами регулярно возникали ссоры. Последняя из них закончилась настоящим побоищем.

Как сообщили в МВД приднестровского региона, очередной конфликт закончился физическим насилием с применением подручных средств.

Заявитель обвинил 54-летнего мужчину в краже. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Доказывая правоту и несправедливость обвинений, оскорбленный гражданин схватил топор и нанёс удар своему обидчику по ноге.

К счастью, на место происшествия своевременно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экипаж скорой медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в городскую больницу Тирасполя с рубленой раной голени, многочисленными травмами и ссадинами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, агрессору грозит реальный тюремный срок.

Криминальный кошмар

Случай в Тирасполе - далеко не первый, когда в качестве "железного" аргумента в доказывании своей правоты некоторые пускают в ход топоры и другие подручные средства.

Кошмарная история случилась в коммуне Трушены в начале нынешнего года, 34-летний мужчина зарубил свою мать. Полицию вызвали соседи. На место прибыли опергруппа и судмедэксперт. При осмотре тела обнаружили следы от ударов, характерные ударам топором.

В апреле нынешнего года дочь до смерти забила отца совком для мусора в селе Биличений Векь Сынжерейского района. Во время ссоры 47-летняя женщина решила использовать подвернувшийся под руку совок, как аргумент в споре. При этом она не ограничилась одним ударом "в сердцах", а продолжала избивать 85-летнего старика, нанося ему удары в область шеи, груди и подбородка. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Прибывшей "скорой помощи" оставалось лишь констатировать смерть.

Более года жители многоэтажного жилого дома на Буюканах были лишены покоя. Их пугает поведение соседа. Как рассказали жильцы, на первый взгляд мужчина кажется адекватным. Однако часто у него проявляются какие-то странности. Сосед внезапно становится агрессивным и разгуливает нагим по лестничной клетке. Причем, держит он на плече топор.

Этот 37-летний мужчина был неоднократно оштрафован. Нарушитель сломал дверь соседа, нанеся ему таким образом материальный ущерб.

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