06:35 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Табличка зоны таможенного контроля, архивное фото.

Контрабандисты активизировались - на рубежах Молдовы неспокойно

© Sputnik / Виктор Толочко
Происшествия
Получить короткую ссылку
133 0 0
Sputnik Молдова

Сотни килограммов табака для кальянов, пистолеты, десятки патронов и многое другое пытались незаконно перевезти через границу Молдовы за минувшие сутки.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Контрабандисты используют различные методы и уловки для того, чтобы заработать на перепродаже своего товара в Молдове. В минувшие сутки на таможенных пунктах страны было неспокойно - граждане, рассчитывавшие обойти закон и все же ввезти незадекларированный груз на территорию страны, в буквальном смысле активизировались. 

Газовые пистолеты, патроны, сотни килограммов табака для кальяна, смартфоны и другие электронные девайсы, веб-камеры, косметические изделия известных торговых марок и другие товары пытались ввезти в обход таможенного контроля на ряде КПП республики. 

Так, в международном рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Сатул Маре (Румыния)-Кишинев сотрудники Таможенной службы Молдовы обнаружили 232 килограмма табака для кальянов.

КПП Паланка-Маяки-Удобное, архивное фото.
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Таможня дает добро - сколько денег собрали в госбюджет Молдовы в августе

Товар производства Арабских Эмиратов был аккуратно спрятан в многочисленных сумках владельца, которые он сознательно расположил в различных местах багажного отделения рейсового автобуса. Товар у владельца был изъят, ему грозит крупный штраф.  

Второй случай обнаружения таможенниками запрещенных к ввозу в Молдову предметов произошел также на КПП "Леушены", где в салоне рейсового микроавтобуса таможенники обнаружили газовый пистолет модели "Trade Mark" и 60 патронов 9-миллиметрового калибра. Оружие, на которое у владельца багажа не было с собой никаких документов, сотрудники Таможенной службы изъяли, а владельцу пистолета придется отвечать уже в соответствии с положениями Уголовного кодекса.

Находка в поезде "Москва-Кишинев" - брянские таможенники были удивлены>>>

Также на таможенном пункте пропуска "Леушены" удалось обнаружить целую партию косметических товаров и парфюмов известных торговых марок, которые владелец намеревался реализовать через розничную сеть на столичных рынках. В одном из легковых автомобилей таможенники при досмотре обнаружили 93 веб-камеры и 22 смартфона, на которые у водителя не было сопроводительных документов. Весь товар был изъят, а тем, кто пытался незаконно его перевезти через границу, грозят крупные штрафы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Никто не ожидал - как импорт и контрабанда убивают молдавскую экономику
Один из начальников в Погранполиции причастен к контрабанде сигарет – видео
Обыски и задержания в Молдове: дело связано с контрабандой наркотиков
Теги:
груз, задержания, контрабанда, граница


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться