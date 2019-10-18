Контрабандисты активизировались - на рубежах Молдовы неспокойно

Сотни килограммов табака для кальянов, пистолеты, десятки патронов и многое другое пытались незаконно перевезти через границу Молдовы за минувшие сутки.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Контрабандисты используют различные методы и уловки для того, чтобы заработать на перепродаже своего товара в Молдове. В минувшие сутки на таможенных пунктах страны было неспокойно - граждане, рассчитывавшие обойти закон и все же ввезти незадекларированный груз на территорию страны, в буквальном смысле активизировались.

Газовые пистолеты, патроны, сотни килограммов табака для кальяна, смартфоны и другие электронные девайсы, веб-камеры, косметические изделия известных торговых марок и другие товары пытались ввезти в обход таможенного контроля на ряде КПП республики.

Так, в международном рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Сатул Маре (Румыния)-Кишинев сотрудники Таможенной службы Молдовы обнаружили 232 килограмма табака для кальянов.

Товар производства Арабских Эмиратов был аккуратно спрятан в многочисленных сумках владельца, которые он сознательно расположил в различных местах багажного отделения рейсового автобуса. Товар у владельца был изъят, ему грозит крупный штраф.

Второй случай обнаружения таможенниками запрещенных к ввозу в Молдову предметов произошел также на КПП "Леушены", где в салоне рейсового микроавтобуса таможенники обнаружили газовый пистолет модели "Trade Mark" и 60 патронов 9-миллиметрового калибра. Оружие, на которое у владельца багажа не было с собой никаких документов, сотрудники Таможенной службы изъяли, а владельцу пистолета придется отвечать уже в соответствии с положениями Уголовного кодекса.

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Также на таможенном пункте пропуска "Леушены" удалось обнаружить целую партию косметических товаров и парфюмов известных торговых марок, которые владелец намеревался реализовать через розничную сеть на столичных рынках. В одном из легковых автомобилей таможенники при досмотре обнаружили 93 веб-камеры и 22 смартфона, на которые у водителя не было сопроводительных документов. Весь товар был изъят, а тем, кто пытался незаконно его перевезти через границу, грозят крупные штрафы.

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