06:34 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Флаг Республики Молдова и Гагаузии

На въезде в Гагаузию опять украли цветы, высаженные у стелы с флагштоками

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
Получить короткую ссылку
67 0 0
Sputnik Молдова

Цветы высадили две недели назад, однако они недолго радовали глаз пушешественников, проезжающих по трассе. Пропажа была обнаружена утром в пятницу.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. У флагштоков, установленных на архитектурной композиции у северного въезда в Гагаузию, снова украли цветы, высаженные на клумбах. Об этом сообщил председатель Комратского района Иван Топал.

Цветы высадили две недели назад, однако они недолго радовали глаз путешественников, проезжающих по трассе. Пропажа была обнаружена утром в пятницу.

"Цена этих цветов не так высока, около 500 леев. Неужели кому-то так нужны эти цветы, чтобы ради них идти на преступление? Тем более это не первый подобный случай", — цитирует Ивана Топала региональный портал gagauzinfo.md.

Гагаузия
© Sputnik / Miroslav Rotari
У стелы на въезде в Гагаузию украли все высаженные цветы
Администрация района намерена обратиться в полицию с заявлением. Глава Комратского района также заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об установке видеокамер на этом объекте.

Флагштоки и стела у северного въезда в автономию считаются одним из символов Гагаузии, здесь часто останавливаются туристы, чтобы сфотографироваться на память.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Серьезная авария в Гагаузии: пострадали три человека, в том числе младенец
Эксклюзив Sputnik: Влах рассказала о работе над законами о полномочиях Гагаузии
Одно село – один продукт: как в Гагаузии планируют перенимать опыт Японии
Теги:
вандализм, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться