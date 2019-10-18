На въезде в Гагаузию опять украли цветы, высаженные у стелы с флагштоками

Цветы высадили две недели назад, однако они недолго радовали глаз пушешественников, проезжающих по трассе. Пропажа была обнаружена утром в пятницу.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. У флагштоков, установленных на архитектурной композиции у северного въезда в Гагаузию, снова украли цветы, высаженные на клумбах. Об этом сообщил председатель Комратского района Иван Топал.

Цветы высадили две недели назад, однако они недолго радовали глаз путешественников, проезжающих по трассе. Пропажа была обнаружена утром в пятницу.

"Цена этих цветов не так высока, около 500 леев. Неужели кому-то так нужны эти цветы, чтобы ради них идти на преступление? Тем более это не первый подобный случай", — цитирует Ивана Топала региональный портал gagauzinfo.md.

Администрация района намерена обратиться в полицию с заявлением. Глава Комратского района также заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об установке видеокамер на этом объекте.

Флагштоки и стела у северного въезда в автономию считаются одним из символов Гагаузии, здесь часто останавливаются туристы, чтобы сфотографироваться на память.

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