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Ритуальная продукция

"Дело о гробах": в Приднестровье уличили предприимчивого дельца

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Sputnik Молдова

Ловкому предпринимателю, организовавшему вместо клиники похоронное бюро, грозит уголовная ответственность.

ТИРАСПОЛЬ, 18 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Гробы, кресты, искусственные цветы и прочие ритуальные принадлежности обнаружили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в госучреждении "Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия". Как выяснилось в ходе разбирательства, 43-летний гражданин, являясь должностным лицом клиники, предоставил родному брату право пользования помещениями госучреждения.

"Родственник, который оказывает ритуальные услуги населению, с августа приспособил под склады недействующую лабораторию и автомобильные боксы. Из-за чего служебный транспорт был припаркован под открытым небом", - рассказали в МВД.

Общественый траспорт в Бендерах
© Sputnik / Irina Leahova
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Исходя из установленных фактов, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, наказывающей за злоупотребление должностными полномочиями.

Мужчине может грозить крупный штраф до 12880 приднестровских рублей ($800) либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. Также этой статьей предусматривается и более жесткая мера наказания - лишение свободы на срок до четырех лет.

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Теги:
уголовная ответственность, Приднестровье


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