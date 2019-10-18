У машины срезало крышу в ДТП на трассе Кишинев-Хынчешты

Серьезная авария произошла на трассе недалеко от Кишинева — легковой автомобиль врезался в грузовик, крыша седана смялась в "гармошку".

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Серьезная авария произошла в пятницу на трассе Кишинев-Хынчешты. Легковой автомобиль врезался в грузовик, причем кузов большегруза практически срезал крышу седана.

О происшествии сообщили очевидцы, которые двигались по трассе вечером. Движение на дороге на этом участке затруднено.

Накануне автокатастрофа произошла на улице Сармизежетуса в Кишиневе. На дороге столкнулись Chevrolet, за рулем которой был 21-летний молодой человек, и Skoda, которой управлял 37-летний водитель.

ДТП произошло около шести часов вечера. По словам очевидцев, водитель Chevrolet выехал со своей полосы и столкнулся с автомобилем Skoda, после чего тот врезался в дерево — в результате водитель машины был госпитализирован.

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