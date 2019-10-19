В Кишиневе задержали судмедэксперта, который мог взорвать полгорода - видео

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Многие жители молдавской столицы и не подозревают, какая опасность порой скрывается в непосредственной близости от них, ведь у некоторых жителей города на хранении есть боевое оружие, в том числе и гранаты, радиус поражения которых достигает 200 метров.

Сотрудники столичной полиции задержали 59-летнего мужчину, работавшего судебно-медицинским экспертом. У себя дома он хранил целый арсенал оружия: два пистолета, два охотничьих ружья, семь рожков патронов для АКМ (автомат Калашникова - ред.), 500 боевых патронов различных калибров, шесть боевых гранат типа F-1.

На допросе у следователей мужчина так и не ответил на вопрос, откуда у него дома появился такой арсенал.

Незамедлительно на место обнаружения взрывоопасных предметов выехала команда саперов, чтобы изъять и обезвредить все, что было найдено в тайнике у подозреваемого.

По факту обнаружения незаконно хранимого оружия и боеприпасов было возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса РМ. Если суд признает виновность мужчины, ему грозит до 3 лет тюремного заключения, а также штраф от 32 до 67 тысяч леев. Сейчас следователи выясняют, был ли еще кто-то из граждан страны вовлечен в криминальную схему по поставкам и хранению боевого оружия на территорию страны.

Боевая гранта F-1 представляет наибольшую опасность, поскольку убойная сила ее осколков достигает сотен метров. В боевых условиях ее метание осуществляется из траншеи или из танка или БТР.

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