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Джинсы, иллюстративное фото.

В Кишиневе появилась ловкая воровка: она обирает до нитки в мгновенье ока

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Sputnik Молдова

Страсть многих женщин к красивым предметам гардероба известна давно, однако некоторые идут даже на преступление, чтобы обзавестись обновкой.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Кражи из вещевых магазинов происходят даже в самом центре Кишинева, а ловкие на руку женщины, воспользовавшись невнимательностью продавцов, улучают момент для того, чтобы пополнить свой гардероб красивой, на их взгляд, вещью.

Подобный случай произошел в одном из магазинов по улице Штефан чел Маре в секторе Центр. Женщина, на первый взгляд, случайно зашла в бутик с целью ознакомиться с ассортиментом. Но в момент, когда продавец отвлекся, украла несколько вещей прямо с прилавка.

Любительница дармовщинки и не подозревала, что ее криминальные манипуляции запечатлели камеры видеонаблюдения. Ущерб, нанесенный владельцу вещевого магазина, следователи оценили в 1445 леев.

Однако пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось задержать правонарушительницу.

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Следователи не могут идентифицировать ее личность и просят граждан, которым удастся узнать женщину по видеокадрам, обращаться в полицию по номеру 079 575 130, гарантируя полную анонимность сообщения всем звонящим. 

Если любительницу новых вещей удастся задержать, ей грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо до 4 лет тюремного заключения.

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Теги:
Кишинев, вещи, расследование, полиция, воровство


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