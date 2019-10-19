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Столкновение в тумане. Архивное фото

Авария в Гагаузии: легковушка - всмятку, трактор перевернулся - фото

© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова

Туман, опустившийся на большинство районов республики этим утром, стал причиной серьезного ДТП в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. У северного въезда в село Конгаз произошло столкновение легкового автомоблия и трактора с прицепом, сообщает сайт gagauzinfo.md

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Публикация от Новостной портал (@gagauzinfo.md)

Водитель за рулем трактора "МТЗ-82" с прицепом решил совершить разворот на трассе. Но из-за густого тумана тракторист не заметил приближающийся автомобиль Renault Megan.

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля был доставлен с различными травмами в Комратскую районную больницу.

Тест на алкоголь показал, что тракторист и водитель легкового автомобиля были трезвыми.

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Теги:
авария, Гагаузия, ДТП


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