Авария в Гагаузии: легковушка - всмятку, трактор перевернулся - фото

Туман, опустившийся на большинство районов республики этим утром, стал причиной серьезного ДТП в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. У северного въезда в село Конгаз произошло столкновение легкового автомоблия и трактора с прицепом, сообщает сайт gagauzinfo.md.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новостной портал (@gagauzinfo.md) 19 Окт 2019 в 12:53 PDT

Водитель за рулем трактора "МТЗ-82" с прицепом решил совершить разворот на трассе. Но из-за густого тумана тракторист не заметил приближающийся автомобиль Renault Megan.

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля был доставлен с различными травмами в Комратскую районную больницу.

Тест на алкоголь показал, что тракторист и водитель легкового автомобиля были трезвыми.

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