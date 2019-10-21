В Молдове задержали "ореховую группировку" - преступники ворочали миллионами

По данным правоохранительных органов, граждане республики наладили контрабандную схему, посредством которой поставляли сотни килограммов грецких орехов на рынки РФ и ЕС.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Сотрудники республиканского Управления по расследованию экономических преступлений и специалисты Национального инспектората по расследованиям пресекли деятельность организованной группировки, в течение двух лет занимавшейся контрабандой в особо крупных размерах.

Следователям удалось установить: руководители одной из коммерческих фирм, зарегистрированной в Дубоссарском районе, осуществляли незаконную скупку у аграриев ядер орехов, после чего по поддельным документам экспортировали товары в страны Европейского Союза и Российскую Федерацию. При этом, никаких фитосанитарных документов, подтверждающих происхождение товара, у аграрных дельцов не было. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Вниманию граждан Молдовы: названы орехи, которые продлевают жизнь

По данным следствия, за два года теневым предпринимателям удалось заработать на контрабандной деятельности не менее 3 миллионов 783 тысяч леев. При задержании руководителей группировки следователи провели обыски по их месту жительства, а также в офисе компании. Был обнаружен весь пакет документов, по которым незаконно осуществлялись экспортные поставки крупных партий грецких орехов за рубеж, а также два огнестрельных и один травматический пистолет, права на ношение которых у подозреваемых также не было.

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Сейчас, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, а также штрафы до 550 тысяч леев с последующим временным лишением права на занятие торгово-коммерческой деятельностью. За незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия правонарушители рискуют получить дополнительный тюремный срок - до 3 лет.

На данном этапе следователи устанавливают, кто еще мог быть вовлечен в качестве посредников в крупную криминальную схему.

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