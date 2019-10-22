Одичавшее зверье: в Бельцах собаки напали на пенсионерку

Случаи нападения бродячих собак на жителей республики продолжаются, на этот раз пострадала пожилая женщина в городе Бельцы: если бы не помощь случайных прохожих, псы задрали бы пенсионерку насмерть.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Опасность подстерегает человека на каждом шагу, даже если он о ней и не догадывается - в этом убедилась 78-летняя жительница муниципия Бельцы, которая шла на один из рынков северной столицы за покупками.

Как сообщил в социальных сетях один из очевидцев произошедшего, три собаки ни с того, ни с сего напали на пенсионерку, повалили ее на землю и начали агрессивно рвать. Причина такого нападения псов, по словам автора поста в соцсетях, неизвестна, однако не исключено, что собаки могли быть бешеными, поскольку были крайне агрессивными. Пожилая женщина агрессии к животным не проявляла, шла медленно, опираясь на палочку.

Пенсионерку зовут Елена Ивановна, живет она в Бельцах. Собаки разорвали ей руку, нанесли травмы в области живота, разорвав верхнюю одежду.

Помогли ей люди, которые были очевидцами происшедшего. Затем пенсионерку отправили в больницу, где ей наложили множественные швы, а также сделали вакцину от вируса бешенства. Пожилая женщина в течение суток находилась в шоковом состоянии.

Сотрудникам коммунальных служб Бельц предстоит найти животных и выяснить, не являются ли они бешеными, во избежание распространения вируса в большом городе.

Бешенство губит жителей страны

Проблема бродячих животных в Молдове является довольно острой. С одной стороны, для них не создают необходимых приютов, с другой - они представляют опасность распространения вируса бешенства.

В июле этого года одиннадцатилетнему ребенку из села Новые Гояны поставили диагноз "бешенство". Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии в Городской детской инфекционной клинической больнице и, спустя несколько дней, скончался.

Мальчика госпитализировали, когда у него началась лихорадка, а температура тела возросла до 38 градусов. Случай заболевания бешенства был подтвержден лабораторно. Ребенка укусила собака, когда он отдыхал в лагере в июне этого года. Мать обработала рану спиртом, однако это не помогло избавить организм от инфицирования.

Бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, при чем в 99% случаев источник заражения - собаки.

Инкубационный период (период от попаданием возбудителя до начала проявлений болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь к развитию заболевания дает 100% шанс спастись. Лучевая вакцинация является единственным способом лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.

В Молдове за последние 20-25 лет случаев бешенства среди детей не наблюдались.

Что делать, если вас укусило животное: