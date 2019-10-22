Ночная жертва: в Кишиневе погиб мужчина

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Мужчина погиб в Кишиневе, оказавшись под колесами автомобиля. Жертву сбила машина, за рулем которой находился 31-летний водитель, заявила Sputnik пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Светлана Скрипник.
Трагедия произошла вечером 21 октября. По информации правоохранительных органов 48-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но пока неясно – на красный или на зеленый свет.
А вот один из очевидцев аварии говорит, что прохожий переходил улицу не по правилам, но, по его словам, и автомобиль ехал на высокой скорости. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
У водителя машины взяты анализы на содержание алкоголя. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
По факту произошедшего открыто уголовное дело.
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