Ночная жертва: в Кишиневе погиб мужчина

Две версии: полиция говорит, что прохожий шел по пешеходному переходу, а свидетель утверждает, что тот двигался не по правилам дорожного движения.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Мужчина погиб в Кишиневе, оказавшись под колесами автомобиля. Жертву сбила машина, за рулем которой находился 31-летний водитель, заявила Sputnik пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Светлана Скрипник.

Трагедия произошла вечером 21 октября. По информации правоохранительных органов 48-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но пока неясно – на красный или на зеленый свет.

А вот один из очевидцев аварии говорит, что прохожий переходил улицу не по правилам, но, по его словам, и автомобиль ехал на высокой скорости. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

У водителя машины взяты анализы на содержание алкоголя. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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