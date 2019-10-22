Целая "гора" телефонов: молдавские таможенники задержали GSM-контрабандистов

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В поезде Москва-Кишинев граждане Молдовы неоднократно провозят незадекларированные грузы, причем и в том, и в другом направлении. Предприимчивых жителей нашей страны уличают в контрабанде то российские, то молдавские таможенники.

На этот раз в плацкартном вагоне этого поезда везли огромную партию мобильных телефонов, тщательно спрятанную злоумышленниками под полками и в других нишах. Сотрудники Таможенной службы республики задержали незаконопослушных граждан в Фэлештах и изъяли все гаджеты, общая стоимость которых оценивается в 300 тысяч леев. © Sputnik / Владимир Астапкович Наглость без границ: так в Кишиневе воруют смартфоны - видео

Таможенники выяснили: товар был приобретен предприимчивыми гражданами Молдовы на территории Российской Федерации по чрезвычайно выгодной цене. В случае успешной реализации всей партии гаджетов контрабандисты получили бы почти стопроцентную прибыль.

Сейчас предстоит выяснить: был ли еще кто-то вовлечен в схему по поставкам и реализации на черном рынке республики мобильных телефонов и гаджетов, и носила ли эта попытка контрабанды разовый характер, либо сеть поставок товара работала систематически.

В Таможенной службе уточнили, что правонарушители понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

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