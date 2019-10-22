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Смартфон, иллюстративное фото.

Целая "гора" телефонов: молдавские таможенники задержали GSM-контрабандистов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Молдова

Сотрудникам Таможенной службы Молдовы удалось задержать крупную партию мобильных телефонов, которую ловкие на руку граждане хотели реализовать через розничную торговую сеть.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В поезде Москва-Кишинев граждане Молдовы неоднократно провозят незадекларированные грузы, причем и в том, и в другом направлении. Предприимчивых жителей нашей страны уличают в контрабанде то российские, то молдавские таможенники. 

На этот раз в плацкартном вагоне этого поезда везли огромную партию мобильных телефонов, тщательно спрятанную злоумышленниками под полками и в других нишах. Сотрудники Таможенной службы республики задержали незаконопослушных граждан в Фэлештах и изъяли все гаджеты, общая стоимость которых оценивается в 300 тысяч леев. 
Смартфон
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Таможенники выяснили: товар был приобретен предприимчивыми гражданами Молдовы на территории Российской Федерации по чрезвычайно выгодной цене. В случае успешной реализации всей партии гаджетов контрабандисты получили бы почти стопроцентную прибыль. 

Сейчас предстоит выяснить: был ли еще кто-то вовлечен в схему по поставкам и реализации на черном рынке республики мобильных телефонов и гаджетов, и носила ли эта попытка контрабанды разовый характер, либо сеть поставок товара работала систематически. 

В Таможенной службе уточнили, что правонарушители понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

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Теги:
задержание, таможенники, мобильные телефоны


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