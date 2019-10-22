Шокирующая жестокость: парня заставили рыть могилу и избили до смерти

Жизнь молодого человека из Дубоссар закончилась трагически - так называемые друзья забили его ногами лишь за то, что он отказался угощать их алкоголем.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. С особой жестокостью расправились двое молодых людей в Дубоссарах со своим другом. Вначале ничего не предвещало беды, приятели просто вышли погулять. Однако вскоре двое начали обвинять своего попутчика в том, что он отказывается "проставиться" за некую провинность перед ними.

Парни скрутили своего товарища, вызвали машину, водителем которой работал их знакомый, увезли молодого человека в поле и избили. После этого они заставили прямо там копать себе могилу, после чего продолжили наносить несчастному удары в голову, повалив его на землю и избивая ногами.

В какой-то момент парень потерял сознание, агрессоры испугались и решили отвезти его... на городское кладбище, где просто бросили умирать у одной из могильных оград.

Избитого парня, который еще был жив, утром обнаружил случайный прохожий, который вызвал скорую и милицию. Жертву нападения доставили в городскую больницу Дубоссар, врачи-реаниматологи несколько часов бились за его жизнь, однако спасти молодого человека не удалось.

Следователи утверждают: один из нападавших ранее был судим за хулиганство, а в состоянии алкогольного опьянения оба злоумышленника вели себя всегда агрессивно, что подтвердили их соседи. Сейчас ведется следствие по статье "Умышленное убийство", агрессорам грозят длительные сроки тюремного заключения.

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