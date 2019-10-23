Драма на кладбище: окровавленную жертву бросили среди могил

Правоохранители уже задержали преступников, забивших насмерть молодого человека, и таксиста, который им помогал с его перевозкой.

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти молодого человека в Дубоссарском районе. Несовершеннолетнего ночью избили сверстники, а когда тот перестал подавать признаки жизни, вывезли его в багажнике такси на кладбище и бросили. Таксист при этом содействовал преступникам.

"На территории кладбища прохожий обнаружил окровавленного юношу, без сознания. Вызванная им бригада cкорой помощи доставила пострадавшего в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия врачей, молодой человек на следующий день скончался", - сообщили в СК.

Правоохранители установили личность погибшего и некоторые обстоятельства совершенного преступления. Пострадавший вместе с двумя своими сверстниками распивал спиртные напитки. Между юношами завязался конфликт.

"Молодые люди избили несовершеннолетнего, затем в такси вывезли его в поле, где продолжили наносить ему удары. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, подростки, чтобы скрыть следы совершенного преступления, при содействии таксиста, в багажнике этого же автомобиля вывезли избитого приятеля на кладбище", - отметил источник.

В настоящее время задержаны оба непосредственных участника избиения и таксист, помогавший им скрыть преступление.

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