Драма на кладбище: окровавленную жертву бросили среди могил

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти молодого человека в Дубоссарском районе. Несовершеннолетнего ночью избили сверстники, а когда тот перестал подавать признаки жизни, вывезли его в багажнике такси на кладбище и бросили. Таксист при этом содействовал преступникам.
"На территории кладбища прохожий обнаружил окровавленного юношу, без сознания. Вызванная им бригада cкорой помощи доставила пострадавшего в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия врачей, молодой человек на следующий день скончался", - сообщили в СК.
"Молодые люди избили несовершеннолетнего, затем в такси вывезли его в поле, где продолжили наносить ему удары. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, подростки, чтобы скрыть следы совершенного преступления, при содействии таксиста, в багажнике этого же автомобиля вывезли избитого приятеля на кладбище", - отметил источник.
В настоящее время задержаны оба непосредственных участника избиения и таксист, помогавший им скрыть преступление.
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