В Тараклии в земле нашли арсенал — более 300 снарядов времен войны

Смертельно опасную находку сделали рабочие, которые проводили дренажные работы: саперы извлекли из земли сотни снарядов, оставшихся после Великой Отечественной.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Снаряды времен Великой Отечественной были найдены в районе железнодорожного вокзала в Тараклии. Снаряды обнаружили рабочие, которые проводили дренажные работы вблизи переезда.

Прибывшие саперы обнаружили в земле 307 снарядов калибра 76 мм. Настолько крупных арсеналов в Молдове не находили в последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Военнослужащие батальона "Dacia" работали несколько дней, найденные боеприпасы были обезврежены в учебном центре бригады.

С начала текущего года сапёры Национальной армии обезвредили 7 тысяч 350 взрывоопасных объектов, обнаруженных на территории страны.

В сентябре снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил в земле житель Комрата. На взрывоопасный предмет мужчина наткнулся во время земляных работ. А в середине августа, другой житель Комрата, прокладывая водопроводную сеть, также выкопал на принадлежащем ему участке старый артиллерийский снаряд.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK