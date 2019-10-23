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Туман

В тумане столкнулись шесть автомобилей — цепная авария близ Фалешт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Тема:
Погода в Молдове (875)
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Sputnik Молдова

Плохая видимость снова стала причиной серьезной аварии на дорогах Молдовы: полиция предупредила водителей о необходимости быть особенно внимательными.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Туман и плохая видимость стали причиной цепной аварии недалеко от Фалешт. При съезде с "бетонки" в сторону города столкнулись сразу шесть автомобилей.

Авария при въезде в Каушаны
© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova
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На время дорожных работ на этом участке автодороги были установлены светофоры, однако из-за плохой видимости в условиях сильного тумана водитель одного из автомобилей не заметил вовремя сигнал и резко остановился на красный свет, в результате чего в него врезался идущий сзади автомобиль.

Как обезопасить себя при вождении в туман - советы водителям>>>

В результате цепной аварии пострадали шесть машин.

Никто из водителей и пассажиров машин не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Водителей призывают быть внимательными в условиях плохой видимости

  • При въезде в туманное облако обязательно нужно снизить скорость, включить противотуманные фары, они позволят сделать машину заметнее для участников движения, и дворники.
  • Помните о том, что после преодоления тумана нужно как можно быстрее выключить "противотуманки", чтобы не ослеплять водителей.
    При необходимости, протрите фары от грязи.
  • Включение дальнего света запрещено, так как усугубит ситуацию, туман станет еще более плотным.
  • Также следует открыть окно, чтобы слышать, что происходит вокруг. И если будет слышен звук приближающегося транспорта, вы сможете подать звуковой сигнал, предупредив о своем присутствии.

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Тема:
Погода в Молдове (875)

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Теги:
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