В тумане столкнулись шесть автомобилей — цепная авария близ Фалешт

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Туман и плохая видимость стали причиной цепной аварии недалеко от Фалешт. При съезде с "бетонки" в сторону города столкнулись сразу шесть автомобилей.
На время дорожных работ на этом участке автодороги были установлены светофоры, однако из-за плохой видимости в условиях сильного тумана водитель одного из автомобилей не заметил вовремя сигнал и резко остановился на красный свет, в результате чего в него врезался идущий сзади автомобиль.
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В результате цепной аварии пострадали шесть машин.
Никто из водителей и пассажиров машин не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Водителей призывают быть внимательными в условиях плохой видимости
- При въезде в туманное облако обязательно нужно снизить скорость, включить противотуманные фары, они позволят сделать машину заметнее для участников движения, и дворники.
- Помните о том, что после преодоления тумана нужно как можно быстрее выключить "противотуманки", чтобы не ослеплять водителей.
При необходимости, протрите фары от грязи.
- Включение дальнего света запрещено, так как усугубит ситуацию, туман станет еще более плотным.
- Также следует открыть окно, чтобы слышать, что происходит вокруг. И если будет слышен звук приближающегося транспорта, вы сможете подать звуковой сигнал, предупредив о своем присутствии.
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