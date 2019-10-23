В тумане столкнулись шесть автомобилей — цепная авария близ Фалешт

Плохая видимость снова стала причиной серьезной аварии на дорогах Молдовы: полиция предупредила водителей о необходимости быть особенно внимательными.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Туман и плохая видимость стали причиной цепной аварии недалеко от Фалешт. При съезде с "бетонки" в сторону города столкнулись сразу шесть автомобилей.

На время дорожных работ на этом участке автодороги были установлены светофоры, однако из-за плохой видимости в условиях сильного тумана водитель одного из автомобилей не заметил вовремя сигнал и резко остановился на красный свет, в результате чего в него врезался идущий сзади автомобиль.

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В результате цепной аварии пострадали шесть машин.

Никто из водителей и пассажиров машин не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Водителей призывают быть внимательными в условиях плохой видимости

При въезде в туманное облако обязательно нужно снизить скорость, включить противотуманные фары, они позволят сделать машину заметнее для участников движения, и дворники.

Помните о том, что после преодоления тумана нужно как можно быстрее выключить "противотуманки", чтобы не ослеплять водителей.

При необходимости, протрите фары от грязи.

При необходимости, протрите фары от грязи. Включение дальнего света запрещено, так как усугубит ситуацию, туман станет еще более плотным.

Также следует открыть окно, чтобы слышать, что происходит вокруг. И если будет слышен звук приближающегося транспорта, вы сможете подать звуковой сигнал, предупредив о своем присутствии.

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