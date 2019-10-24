Кошмар наяву: в Греции молдаванок заставляли обслуживать до 80 клиентов в день

Интернациональная преступная сеть, более десятка пострадавших женщин из Молдовы и жуткие условия, в которые они попали в поисках лучшей жизни: в правоохранительных органах рассказали, какой кошмар пережили девушки.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Одиннадцать гражданок Молдовы стали жертвами сексуальной эксплуатации на территории Греции, попав в настоящее рабство.

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Центра по борьбе с трафиком людей Артур Дегтярев.

Звонок с криком о помощи

Дегтярев уточнил: расследование началось в августе 2019 года, когда позвонила женщина и сообщила, что ее дочь находится в опасности и подвергается сексуальной эксплуатации в Афинах.

Молдавские правоохранительные органы обратились за помощью к коллегам из Греции, которые и начали расследование.

"Выяснилось, что в группировку входили граждане Албании, Греции, Украины, Германии, Болгарии, а также четверо граждан Молдовы - мужчина и три женщины. Главарь группировки – 36-летний гражданин Албании", - сказал Дегтярев.

Возраст подозреваемых из Молдовы - от 28 лет до 31 года.

Адвокат Центра La Strada Алина Калугер, в свою очередь, сообщила, что "было очень сложно поддерживать связь с мамой жертвы, чтобы ее дочь не раскрыли, и она в итоге не пострадала".

Налаженная сеть

Преступники находили жертв в молдавских селах, заведомо зная об их семейном положении.

"Жертвы были из социально-уязвимых семей, проживающих в сельской местности. Вербовщик прекрасно знал о положении девушек, обещал им высокую зарплату - от тысячи евро", - заявила прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Надежда Барбалат.

Кроме того, преступники хорошо маскировали свои действия, придумав хитрую схему.

"Они готовили поддельные румынские паспорта и организовывали фиктивные браки с гражданами Греции, тем самым обеспечивая продолжительное нахождение жертв на территории Греции", - пояснил Дегтярев.

Тем не менее, звонок матери одной из жертв позволил раскрыть деятельность группировки.

"В ходе 11 обысков в Греции – 3 по месту жительства, и в остальные в тайных притонах - найдены 11 гражданок Молдовы. Сейчас в страну возвращены 3 из них, остальным в Греции оказывается психологическая помощь", - сказала Барбалат.

После проверок на территории Греции задержаны 15 человек, шестеро из них находятся под предварительным арестом, остальные - под подпиской о невыезде. В ходе обысков также найдены более 70 тысяч евро, незаконно полученные транспортные средства и наркотики, поддельные документы.

Жизнь под "прицелом"

Девушкам, подвергавшимся сексуальной эксплуатации, пришлось пережить настоящий кошмар.

Как рассказал и.о. главы Центра по борьбе с торговлей людьми, преступники вели за жертвами постоянное наблюдение с помощью видеокамер и обычной слежки.

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Более того, из 11 пострадавших гражданок Молдовы три оказались в рабстве, еще не достигнув совершеннолетнего возраста. Одна из них была завербована еще в 16 лет.

"Жертвы работали в две смены. Их заставляли обслуживать от 25 до 80 клиентов в день. Сексуальные услуги предоставлялись в течение 10 минут за 20 евро. Жертвы же получали всего 15 евро за смену. Остальные деньги делили члены группировки", - заявил Дегтярев.

Более того, одна из девушек в результате забеременела.

Как заявил Дегтярев, ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, но практически сразу ее вновь заставили предоставлять сексуальные услуги.

Признания жертв

Как пояснила Барбалат, в Молдове по факту произошедшего были открыты два уголовных дела, которые затем объединили в одно.

"Уже допрошены три жертвы, одна из них детально рассказала, как ее завербовали и перевезли в Грецию. Сейчас гражданин Молдовы, который завербовал несовершеннолетнюю девушку и сопровождал ее за границу, находится под арестом", - сказала прокурор.

На территории Молдовы, по ее словам, задержан только он. Подозреваемый отказывается давать показания и не признает вину.

"Две жертвы не знали об истинной цели. Им обещали, что они будут работать продавщицами в магазине одежды. Одна была в курсе, зачем ее увозят, но ей назвали иную страну", - пояснила Барбалат.

Задержанному в Молдове мужчине может грозить пожизненный тюремный срок.

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