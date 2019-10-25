По документам вез пассажиров и посылки, а оказалось - контрабанду

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Таможенники пункта пропуска в Леушенах обнаружили крупную контрабанду в автобусе, перевозившем пассажиров и посылки из Италии, сообщили в пятницу в Таможенной службе страны.

Как пояснили в ведомстве, в отношении водителя транспортного средства начато расследование.

Тщательную проверку багажной части начали после того, как поступила оперативная информация о возможном нарушении.

В результате были обнаружены несколько велосипедов, автозапчасти, различные гаджеты и другой незарегистрированный товар. Общая стоимость партии достигает 200 тысяч леев.

Сейчас все незадекларированные вещи изъяты, а водителю грозит штраф до 4,5 тысячи леев.

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