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По документам вез пассажиров и посылки, а оказалось - контрабанду

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова

Стоимость обнаруженного незадекларированного товара достигает 200 тысяч леев, виновному грозит штраф.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Таможенники пункта пропуска в Леушенах обнаружили крупную контрабанду в автобусе, перевозившем пассажиров и посылки из Италии, сообщили в пятницу в Таможенной службе страны. 

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© AP Photo / Matt Rourke
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Как пояснили в ведомстве, в отношении водителя транспортного средства начато расследование.

Тщательную проверку багажной части начали после того, как поступила оперативная информация о возможном нарушении.

В результате были обнаружены несколько велосипедов, автозапчасти, различные гаджеты и другой незарегистрированный товар. Общая стоимость партии достигает 200 тысяч леев.

Сейчас все незадекларированные вещи изъяты, а водителю грозит штраф до 4,5 тысячи леев.

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Теги:
контрабанда, штраф


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