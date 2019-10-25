Легкомысленное знакомство: чем это обернулось для жительницы Бендер

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении Следственного комитета города Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении разбойного нападения на местную жительницу.
"По данным следствия, мужчина познакомился с девушкой в ночном клубе "Эверест" города Бендеры 7 апреля 2019 года", - рассказали в Следственном комитете.
По заключению судмедэксперта потерпевшей были причинены опасные для здоровья телесные повреждения, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ушибленные раны.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.
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