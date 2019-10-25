Легкомысленное знакомство: чем это обернулось для жительницы Бендер

Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело на его имя передано следователями в судебную инстанцию.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении Следственного комитета города Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении разбойного нападения на местную жительницу.

"По данным следствия, мужчина познакомился с девушкой в ночном клубе "Эверест" города Бендеры 7 апреля 2019 года", - рассказали в Следственном комитете.

После совместного времяпровождения в развлекательном заведении он провел свою новую знакомую домой. Когда девушка открывала входную дверь, мужчина силой толкнул ее в квартиру, зашел следом и стал избивать, требуя выдать имевшиеся в доме деньги. Затем похитил у нее 180 долларов, 400 приднестровских рублей (25 долларов) и мобильный телефон.

По заключению судмедэксперта потерпевшей были причинены опасные для здоровья телесные повреждения, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ушибленные раны.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

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