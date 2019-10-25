В Кишиневе воруют все, что попадется под руку: преступники разбушевались

Жажда легкой наживы толкает многих граждан нашей страны на преступления, воруют все - от продуктов питания до электроинструментов, очередной случай произошел на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Осень для многих граждан Молдовы - пора ремонтов квартир. Многие их делают сами, вооружившись необходимым инструментом. Однако, если некоторые покупают их, другие предпочитают позаимствовать или, проще говоря, украсть.

Прибыв в магазин следователи выяснили - подозреваемый украл шуруповерт и отбойный молоток известной торговой марки, нанеся магазину ущерб в 6400 леев. Несколько дней оперативники искали ловкого вора и задержали его по горячим следам. Им оказался 34-летний уроженец Оргеевского района, ранее судимый за аналогичные преступления. На допросе в Инспекторате полиции задержанный признался в содеянном, сообщив, что украденные инструменты продал по договорной цене на одном из столичных рынков.

На мужчину заведено уголовное дело за кражу. Если его вину признает суд, согласно действующему законодательству ему грозит тюремное заключение до 4 лет, а также штраф от 32 до 67 тысяч леев.

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