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Водосток, иллюстративное фото.

В Кишиневе есть шанс угодить в подземелье - во всем виноваты воры

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Молдова

Канализационные люки воруют по всему городу, их сдают в металлолом, а предприимчивые владельцы пунктов приема не отказывают правонарушителям в этом.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Счет пошел на десятки - в молдавской столице воруют канализационные люки и решетки водостоков, из-за чего автомобилисты и пешеходы, особенно в темное время суток, могут получить травмы и оказаться на больничной койке. 

С начала нынешнего года в Кишиневе уже украли порядка 50 таких люков, которые правонарушители сдают в металлолом и находят понимание среди владельцев пунктов приема - они охотно берут увесистые металлические крышки и решетки.
Село, архивное фото.
© Sputnik / Nicu Goncear
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Самая драматическая ситуация с отсутствием люков сложилась на столичных улицах Димо, Албишоара и Петриканская. Там, как говорится, можно ехать на автомобиле по принципу "как повезет".

Заменить украденные люки сложно, поскольку в стране нет сталелитейных заводов, а возместить пропажу можно, лишь заказав изготовление этих предметов городской инфраструктуры за рубежом - в России или на Украине. 

Ситуация с отсутствием люков на дорогах и тротуарах усугубляется плохим освещением на некоторых улицах сектора Рышкановка. Жители домов ряду улиц жалуются, что в темное время суток в такой водосток или канализационный колодец можно угодить, просто не заметив его.

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Теги:
люки, воры, Кишинев


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