В Кишиневе есть шанс угодить в подземелье - во всем виноваты воры

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Счет пошел на десятки - в молдавской столице воруют канализационные люки и решетки водостоков, из-за чего автомобилисты и пешеходы, особенно в темное время суток, могут получить травмы и оказаться на больничной койке.
С начала нынешнего года в Кишиневе уже украли порядка 50 таких люков, которые правонарушители сдают в металлолом и находят понимание среди владельцев пунктов приема - они охотно берут увесистые металлические крышки и решетки.© Sputnik / Nicu Goncear
Самая драматическая ситуация с отсутствием люков сложилась на столичных улицах Димо, Албишоара и Петриканская. Там, как говорится, можно ехать на автомобиле по принципу "как повезет".
Заменить украденные люки сложно, поскольку в стране нет сталелитейных заводов, а возместить пропажу можно, лишь заказав изготовление этих предметов городской инфраструктуры за рубежом - в России или на Украине.
Ситуация с отсутствием люков на дорогах и тротуарах усугубляется плохим освещением на некоторых улицах сектора Рышкановка. Жители домов ряду улиц жалуются, что в темное время суток в такой водосток или канализационный колодец можно угодить, просто не заметив его.
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