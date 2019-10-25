В Кишиневе есть шанс угодить в подземелье - во всем виноваты воры

Канализационные люки воруют по всему городу, их сдают в металлолом, а предприимчивые владельцы пунктов приема не отказывают правонарушителям в этом.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Счет пошел на десятки - в молдавской столице воруют канализационные люки и решетки водостоков, из-за чего автомобилисты и пешеходы, особенно в темное время суток, могут получить травмы и оказаться на больничной койке.

С начала нынешнего года в Кишиневе уже украли порядка 50 таких люков, которые правонарушители сдают в металлолом и находят понимание среди владельцев пунктов приема - они охотно берут увесистые металлические крышки и решетки. © Sputnik / Nicu Goncear Села Молдовы: без воды и канализации, зато с мечтой о европейском будущем

Самая драматическая ситуация с отсутствием люков сложилась на столичных улицах Димо, Албишоара и Петриканская. Там, как говорится, можно ехать на автомобиле по принципу "как повезет".

Заменить украденные люки сложно, поскольку в стране нет сталелитейных заводов, а возместить пропажу можно, лишь заказав изготовление этих предметов городской инфраструктуры за рубежом - в России или на Украине.

Ситуация с отсутствием люков на дорогах и тротуарах усугубляется плохим освещением на некоторых улицах сектора Рышкановка. Жители домов ряду улиц жалуются, что в темное время суток в такой водосток или канализационный колодец можно угодить, просто не заметив его.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK