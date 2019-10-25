В Кишиневе за смартфон могут застрелить - разборки в стиле 90-х на Ботанике

Настоящие разборки развернулись в столичном секторе Ботаника - грабители избили мужчину, выстрелив ему в ногу и отобрав дорогостоящий мобильный телефон.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Двое мужчин были задержаны сотрудниками Инспектората полиции Ботаники за совершение разбойного нападения. Криминальный сюжет, по которому они обвиняются, достоин остросюжетных боевиков.

Пострадавший сообщил следователям, что познакомился с агрессорами на одной из заправок на улице Албишоара, после чего подвез их домой на улицу Траян на Ботанике. В автомобиле возникла ссора которая закончилась избиением владельца машины. Он оказывал сопротивление, а нападавшие решили усмирить его, выстрелив в ногу из боевого пистолета.

Поскольку наличных денег у пострадавшего при себе не было, агрессоры отобрали у него смартфон модели "Huawey Y7" стоимостью в 7 тысяч леев.

По горячим следам оперативникам удалось идентифицировать и задержать нападавших. По их месту жительства провели обыски, обнаружив пистолет, из которого был произведен выстрел и которым подозреваемый владел незаконно. На допросе в Инспекторате полиции Ботаники задержанные полностью сознались в содеянном.

Если вина агрессоров будет доказана в суде, им грозит от 8 до 10 лет тюремного заключения.

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