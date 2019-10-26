12:27 26 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.69
Поиск
Пожар в Кишиневе

Черные клубы дыма и языки пламени: серьезный пожар в центре Кишинева - фото

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
259 0 0
Sputnik Молдова

ЧП в Центре общественного здоровья в Кишиневе: один блоков центра превентивной медицины охватил пожар.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Утро субботы началось с пожара в административном блоке Центра общественного здоровья в Кишиневе. Об этом сообщили в Генеральном инспетократе по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел на улице А. Хашдеу, 49. Звонок в единую службу спасения поступил в 08.37.

"На место происшествия прибыли шесть пожарных экипажей. В 09.30 специалистам удалось локализовать возгорание и не допустить распространения пламени. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь охватил порядка 500 квадратных метров площади здания, крышу пристройки, а также вещи внутри", - сообщили в инспекторате.

Специалистам предстоит определить обстоятельства и причины произошедшего. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в многоэтажке Кишинева: жильцов пришлось эвакуировать - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели - подборка с 19 по 25 октября
Владимир Путин в шутку пообещал поделиться зарплатой с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси
Путин в шутку пообещал поделиться зарплатой с президентом Египта - видео
Кому в Молдове повысят зарплату
Рост зарплат в 2020 году: кого коснется повышение

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться