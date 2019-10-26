Черные клубы дыма и языки пламени: серьезный пожар в центре Кишинева - фото

ЧП в Центре общественного здоровья в Кишиневе: один блоков центра превентивной медицины охватил пожар.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Утро субботы началось с пожара в административном блоке Центра общественного здоровья в Кишиневе. Об этом сообщили в Генеральном инспетократе по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел на улице А. Хашдеу, 49. Звонок в единую службу спасения поступил в 08.37.

"На место происшествия прибыли шесть пожарных экипажей. В 09.30 специалистам удалось локализовать возгорание и не допустить распространения пламени. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь охватил порядка 500 квадратных метров площади здания, крышу пристройки, а также вещи внутри", - сообщили в инспекторате.

Специалистам предстоит определить обстоятельства и причины произошедшего.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK