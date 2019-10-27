11:54 27 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.69
Поиск
ДТП

Серьезное ДТП в Дурлештах: машина превратилась в груду металла - фото

© Photo : IGP al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
149 0 0
Sputnik Молдова

Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили, что у любителя погонять концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляла 0,42 мг/л.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пьяного водителя в субботу поздно вечером.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати заявила Sputnik, что 27-летний молодой человек, находившийся за рулем машины и передвигавшийся по улице Н. Димо в пригороде Дурлешты, потерял контроль над автомобилем и врезался в бордюр. В результате столкновения  транспортное средство перевернулось.

Исходя из фотографий, размещенных в интернете, видно, что машина оказалась почти полностью разрушена. Свидетели утверждают, что водитель ехал на высокой скоростью.

Алкотестер
© Sputnik / Максим Богодвид
Пожизненное лишение прав или изъятие авто: что грозит за пьяное вождение

Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили, что у любителя погонять концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляла 0,42 мг/л. Водитель рискует получить шесть штрафных очков и штраф в 1500 леев.

Топ-5 главных причин аварий в Молдове>>>

Молдову в октябре сотрясла череда серьезных аварий, часть из которых произошла по вине пьяных водителей. Власти республики ужесточить для таких автолюбителей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

У машины срезало крышу в ДТП на трассе Кишинев-Хынчешты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девять самых дорогих люксовых брендов в мире
Ты не спрячешься: Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
Ты не спрячешься": Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться