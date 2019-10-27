Серьезное ДТП в Дурлештах: машина превратилась в груду металла - фото

Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили, что у любителя погонять концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляла 0,42 мг/л.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пьяного водителя в субботу поздно вечером.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати заявила Sputnik, что 27-летний молодой человек, находившийся за рулем машины и передвигавшийся по улице Н. Димо в пригороде Дурлешты, потерял контроль над автомобилем и врезался в бордюр. В результате столкновения транспортное средство перевернулось.

Исходя из фотографий, размещенных в интернете, видно, что машина оказалась почти полностью разрушена. Свидетели утверждают, что водитель ехал на высокой скоростью.

Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили, что у любителя погонять концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляла 0,42 мг/л. Водитель рискует получить шесть штрафных очков и штраф в 1500 леев.

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