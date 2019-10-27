Клубы дыма над Яловенами в День города - фото и видео

Серьезный пожар произошел в воскресенье после обеда в одном из частных домов в Яловенах. Потребовалась помощь спасателей.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. От праздничного настроения не осталось и следа: День города в Яловенах не обошелся без ЧП. В пристройке частного дома, где хранились дрова, вспыхнул пожар, сообщает sputnik.md.

По словам очевидцев, на место происшествия в скором времени прибыли пожарные и полицейские. Огонь удалось локализовать довольно быстро.

По предварительным данным никто не пострадал.

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