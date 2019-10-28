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Волк

Жители Молдовы должны быть аккуратнее: мгновенная гибель - на каждом шагу

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik Молдова

В некоторых районах Молдовы и в Румынии наблюдается настоящее нашествие волков - жители республики могут быть атакованы в любой момент.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В Молдове жизнь общества зачастую регулируют не только законы, но и сама природа. Доказательство тому - нашествие волков в некоторых районах страны. Причина - более, чем прозаична. Поскольку в центральных и южных районах страны наблюдается значительное увеличение популяции диких кабанов, волки из соседней Украины начали "перебираться" на территорию нашей страны в поисках добычи. 

Один из диких "звериных" инцидентов произошел в селе Попенки Рыбницкого района Молдовы. Там местный житель объявил охоту на волка, который задрал его козу, забравшись на территорию подсобного хозяйства. 

Хозяин подворья, подвергшегося нападению клыкастого хищника, изготовил капкан, в который и попался волк. Биологи определили - хищнику было не более двух лет. 

Настоящее нашествие волков наблюдается и в соседней Румынии.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Отправляясь в Румынию, граждане Молдовы должны знать об этой опасности

Хищники часто мигрируют на территорию Молдовы в поисках добычи. Охотникам из нашей страны и случайным туристам, решившим выехать в дикие лесополосы надо быть предельно аккуратными, ведь нападение хищника может произойти в любой момент. 

"Обычно волк заходит в населенный пункт, если он ранен, или отбился от стаи. Стаи волков очень редко заходят в населенные пункты, если у них есть возможность сами себя прокормить. Обезопасить себя можно собаками. Собаки, если они отпугивают волка, заставляют хищника пускаться в бегство. Но волк может поживиться и собакой, этого исключать нельзя", - заявил один из экологов из приднестровского района Молдовы. 

Со 2 ноября по 29 декабря будет открыт сезон охоты на кабана. Поэтому гражданам нашей страны, увлеченным этим хобби, надо быть предельно аккуратными и реагировать сиюминутно.

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Теги:
Румыния, Молдова, нашествие, волки


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