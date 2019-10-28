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Машина Патрульной полиции, архивное фото.

Страшное ДТП в Чадыр-Лунге: машина - всмятку, пассажиры - в больнице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

Настоящие моменты ужаса пережили пассажиры одной из иномарок, перевернувшейся этим утром на подъезде к городу Чадыр-Лунга.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Автомобиль модели BMW минувшим утром на полной скорости вылетел с проезжей части в кювет, несколько раз перевернувшись. Лишь к счастью никто из четверых пассажиров иномарки не погиб, однако автомобиль был помят настолько, что двоих пострадавших пришлось вызволять спасателям. 

Accident la Ceadîr-Lunga
© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Страшное ДТП в Чадыр-Лунге.

ДТП произошло на национальной трассе R-36, а до города оставались считанные сотни метров. Спасатели и экипажи скорой медицинской помощи доставили всех четверых пострадавших в районную больницу Чадыр-Лунги с травмами различной степени тяжести. 

Accident la Ceadîr-Lunga
© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Страшное ДТП в Чадыр-Лунге.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют все детали случившегося автомобильного инцидента, а также квалифицируют действия водителя иномарки, чтобы установить - кто виновен в ДТП.

Между тем, утренние туманы в республике не дают покоя водителям вот уже две недели подряд. При въезде в туманное облако обязательно нужно снизить скорость, включить противотуманные фары, они позволят сделать машину заметнее для участников движения, и дворники. Помните о том, что после преодоления тумана нужно как можно быстрее выключить "противотуманки", чтобы не ослеплять водителей.

При необходимости протрите фары от грязи. Включение дальнего света запрещено, так как усугубит ситуацию, туман станет еще более плотным. Далее следует открыть окно, чтобы слышать, что происходит вокруг. И если будет слышен звук приближающегося транспорта, вы сможете подать звуковой сигнал, предупредив о своем присутствии.

Ни в коем случае водители не должны отвлекаться во время движения, необходимо быть в это время предельно собранными и внимательными.

ДТП
© Photo : IGP al MAI
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Движение в туман требует от водителя повышенного внимания, любое отвлечение от ситуации на дороге заранее следует исключить. Также, как только вы оказались на дороге с плохой видимостью из-за внезапно возникшего тумана, то обязательно не забудьте включить щетки стеклоочистителей, так вы сможете избавиться от появления микроскопических капель воды на лобовом стекле, которые искажают вам видимость через стекло, а значит препятствуют обзорности дороги.

Если видимость на дороге становится ограниченной, то вам необходимо двигаться на машине медленнее и держать большую чем ранее дистанцию до впереди идущих машин, чтобы в случае возникновения опасности на дороге иметь возможность резко затормозить. 

И еще, что очень важно, во время тумана по возможности старайтесь не совершать обгонов впереди идущих автотранспортных средств.

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Теги:
расследование, пострадавшие, ДТП, Чадыр-Лунга


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