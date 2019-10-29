Состояние девушки и парня, пострадавших в ДТП в Чадыр-Лунге, тяжелое - врачи

Четверо молодых людей пострадали в ночном ДТП. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Состояние двоих из четырех молодых людей, пострадавших в ДТП в Чадыр-Лунге, остается тяжелым. Об этом сообщили врачи районной больницы.

Одного из пострадавших вывели из шокового состояния и перевели в хирургическое отделение. У него перелом бедра и ряд других травм.

"У другого молодого человека тяжелая контузия мозга, сотрясение. Еще у девушки, которая тоже была в машине, перелом бедра, черепно-мозговая травма. У нее удалена селезенка. Ее состояние стабильно тяжелое".

Об этом региональному порталу Gagauzinfo.md сообщил заместитель директора чадыр-лунгской больницы по медицине Иван Коломан.

Ожидается, что девушку перевезут с помощью санавиации в больницу скорой помощи в Кишинев.

Четверо молодых людей пострадали в ДТП в ночь на 28 октября в муниципии Чадыр-Лунга. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать покореженный автомобиль.

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