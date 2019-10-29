Ему за державу не обидно - за что задержали молдавского пограничника

В Пограничной полиции республики начато служебное расследование по подозрению в получении взятки одним из сотрудников ведомства.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. По факту нарушений, допущенных одним из сотрудников пограничного КПП "Тудора", было начато внутреннее расследование. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.

Пограничника подозревают в том, что 28 октября он получил значительное денежное вознаграждение от водителя одного из микроавтобусов, который вез контрабандный товар в соседнюю Украину, за то, чтобы беспрепятственно пересечь государственный рубеж республики.

"Во время проведения пограничного досмотра транспортного средства обнаружены десятки упаковок с техникой, на которые 43-летний водитель не смог представить документы от производителя. По факту административного правонарушения был составлен протокол по статье "Нарушение правил использования маршрутного транспорта при перевозке пассажиров и товаров", - сообщает Пограничная полиция.

Водитель микроавтобуса сообщил, что за определенную сумму его выпустили из страны, однако на территорию Украины его не впустили, обнаружив крупный контрабандный груз. В течение долгого времени транспортное средство находилось на нейтральной полосе.

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В ведомстве также сообщили, что пока ведется расследование и выясняются все детали произошедшего, сотрудник будет отстранен от занимаемой должности.

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