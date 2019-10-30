Контрабандисты разбушевались: на молдавской таможне неспокойно

Несколько крупных партий контрабанды удалось обнаружить сотрудникам Таможенной службы Молдовы, в республику везут пиротехнику, косметику, вещи, обувь и золото.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Минувший вечер и ночь выдались напряженными для молдавских таможенников. Контрабандисты словно сговорились. При проведении проверок сразу на нескольких таможенных контрольно-пропускных пунктах были обнаружены крупные партии контрабандных товаров, которые ловкие на руку граждане страны намеревались ввезти на территорию Молдовы.

В первом случае контрабандисты пытались ввезти в республику большую партию вещей и обуви известных европейских брендов. Груз был тщательно спрятан среди багажа и в замаскированных нишах микроавтобуса, пересекавшего таможенный КПП "Костешть".

Когда незаконно ввозимые вещи были обнаружены таможенниками, водитель не смог представить ни одного документа, подтверждающего происхождение товара.

Более крупную "добычу" хотели провезти через таможенный пункт "Паланка" также граждане нашей страны.

Проведя тщательный осмотр автобуса, таможенники обнаружили у одного из них под одеждой целую "лавку" ювелирных изделий, которые тщательно были подшиты под подкладку куртки. Изделия были изъяты, а нарушителю грозит крупный штраф.

Два случая контрабанды пресекли сотрудники Таможенной службы Молдовы в Международном аэропорту Кишинева, проверяя багаж пассажиров, прибывших рейсами из Москвы и Минска. Подозрительные чемоданы направили в "красный коридор", подвергнув багаж более детальному досмотру. В результате были обнаружены и изъяты порядка 1 тысячи косметических средств, которые владелец груза намеревался реализовать в розничной сети в столице.

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Еще в одном случае таможенники обнаружили крупную партию пиротехнических изделий в автобусе, следовавшем рейсом Черновцы-Кишинев. Водитель автобуса не смог предоставить сотрудникам Таможенной службы ни одного документа, подтверждающего происхождение товара. Всем контрабандистам грозят крупные штрафы в соответствии с действующим законодательством РМ.

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