Трактористы зажигают: в Приднестровье накажут веселых наездников

Двух разгулявшихся приднестровских трактористов-машинистов привлекут к административной и уголовной ответственности.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении следственного комитета города Слободзея завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Александра Синчука. Он обвиняется в управлении механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

С сентября 2017 года Синчук, по решению суда, был лишен права управления транспортным средством на один год за административное нарушение - невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как оказалось, у проворного машиниста имелось еще одно водительское удостоверение, дающее право управлять трактором.

"Синчук устроился на работу в сельскохозяйственную фирму села Карагаш в качестве тракториста-механизатора. А 20 августа 2019 года он, находясь на работе, выпил вместе с еще одним водителем, после чего оба выехали на тракторах за водой для бригады", - рассказали историю в следственном комитете.

По пути за водой товарищ пересел за руль трактора Синчука и опрокинул его. В бригаду веселые наездники притащили убитую машину на буксире.

"Когда сотрудники правоохранительных органов стали проводить разбирательство, выяснилось, что оба водителя находились в состоянии опьянения", - подчеркнули в СК.

В отношении Синчука, который был ранее уже лишен права управления, возбудили уголовное дело. Его коллегу привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и возбудили в отношении него уголовное дело по факту повреждения транспортного средства.

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