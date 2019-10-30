Чудом выжили: как трехлетняя девочка спасла прадедушку

Прадедушку госпитализировали, правнучка не пострадала – таков итог пожара в одной из квартир в многоэтажке в Рыбнице.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Рыбнице в одной из квартир многоэтажного произошел пожар, ее обитатели спаслись благодаря чуткому нюху трехлетнего ребенка.

"ЧП обнаружила трехлетняя девочка, которая в гостиной смотрела мультики по телевизору. Напуганная до слез, она прибежала в соседнюю комнату к 79-летнему прадедушке, под присмотром которого находилась", - рассказали в МВД Приднестровья.

В помещении мужчина увидел загоревшийся диван. Пенсионер действовал быстро: сразу отвел правнучку в безопасное место с доступом воздуха. Малышка не пострадала. Ее через открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже, забрали к себе соседи.

Сбить огонь с мягкой мебели мужчина попытался сам, но безуспешно. Прибывшие на место пожарные в течение четырех минут ликвидировали очаг возгорания. Огнем уничтожена электрическая розетка, частично поврежден диван и закопчены стены.

Пожилого человека госпитализировали в терапевтическое отделение городской больницы. Медработники диагностировали отравление продуктами горения.

Осмотрев место происшествия, инспекторы предположили, что к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK