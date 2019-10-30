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Пожар в Кишиневе

Чудом выжили: как трехлетняя девочка спасла прадедушку

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова

Прадедушку госпитализировали, правнучка не пострадала – таков итог пожара в одной из квартир в многоэтажке в Рыбнице.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Рыбнице в одной из квартир многоэтажного произошел пожар, ее обитатели спаслись благодаря чуткому нюху трехлетнего ребенка.

"ЧП обнаружила трехлетняя девочка, которая в гостиной смотрела мультики по телевизору. Напуганная до слез, она прибежала в соседнюю комнату к 79-летнему прадедушке, под присмотром которого находилась", - рассказали в МВД Приднестровья.

Пожар в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В помещении мужчина увидел загоревшийся диван. Пенсионер действовал быстро: сразу отвел правнучку в безопасное место с доступом воздуха. Малышка не пострадала. Ее через открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже, забрали к себе соседи.

Сбить огонь с мягкой мебели мужчина попытался сам, но безуспешно. Прибывшие на место пожарные в течение четырех минут ликвидировали очаг возгорания. Огнем уничтожена электрическая розетка, частично поврежден диван и закопчены стены.

Пожилого человека госпитализировали в терапевтическое отделение городской больницы. Медработники диагностировали отравление продуктами горения.

Осмотрев место происшествия, инспекторы предположили, что к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается.

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Теги:
спасение, пожар, Приднестровье


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