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Пожарные

Ночь на 31 октября, полная ужаса: что пережили жильцы общежития в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

Языки пламени, удушливый дым и пятеро пострадавших, сгоревшие вещи - таков итог пожара в одном из столичных общежитий.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. В ночь на 31 октября произошел пожар в пятиэтажном здании общежития, расположенного на улице И. Пеливан в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок на единый номер Службы спасения "112" поступил в 02.22. По информации инспектората, огонь вспыхнул на первом этаже в подъезде общежития. На место происшествия прибыли четыре экипажа пожарных и спасателей, которые в довольно быстрые сроки эвакуировали 70 человек из задымленного подъезда. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось эвакуировать троих человек, заблокированных на третьем этаже", - отметили в инспекторате.

По данным ведомства, возгорание локализовали в 02.40. Пламя уничтожило вещи, хранившиеся на лестничной площадке общежития, а также частично облицовку стен.

"В результате инцидента пострадали пятеро человек - две женщины, мужчина и двое детей. Жертвы получили ожоги и отравление угарным газом. Их доставили в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются", - заключили в инспекторате.

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Теги:
общежитие, Пожар


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