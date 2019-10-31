Фейковые наркоторговцы обманули покупателей на полмиллиона

Выдавали себя за членов настоящей группировки и умело обманывали желающих купить наркотики, зная, что те не смогут обратиться в правоохранительные органы – теперь им грозит длительное лишение свободы.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Двое жителей Молдовы промышляли мошенничеством, представляясь членами группировки, к которой на самом деле не имеют отношения, и зарабатывая деньги на желающих приобрести наркотики. В четверг прокуроры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел передали материалы в суд.

Настоящие наркоторговцы

За группировкой, которая действительно занимается продажей запрещенных веществ, правоохранители следили в течение года. Члены этого формирования придумали и реализовали план, как доставить в республику контрабандой наркотики на сумму в 9 миллионов леев.

Чтобы регулярно продавать товар, злоумышленники создали пять каналов в мессенджере Telegram, куда добавляли только проверенных клиентов. Те, в свою очередь, получали наркотики после того, как присылали снимок чека о переводе средств на электронный кошелек или банковский счет. А найти товар они могли, получив геометку в специальном приложении. Также заплатить за услуги можно было биткоинами и лайткоинами.

Фейковые реализаторы запрещенных веществ

Двое 20-летних жителей республики решили использовать такой же метод привлечения клиентов. Они создали в том же мессенджере каналы с похожими названиями, где размещали те же самые объявления, вводя в заблуждение покупателей, считавших их членами группировки. На самом деле молодые люди не были знакомы с настоящими наркоторговцами и обманывали своих клиентов.

Как только они получали деньги на счет, то сразу удаляли из подписчиков канала покупателя и блокировали его.

Затем, чтобы запутать следствие, злоумышленники конвертировали полученные средства в российские рубли, переводили деньги с молдавских электронных кошельков на российские, а после снова меняли их на леи, помещая на банковский счет в Молдове.

"С февраля 2018 по август 2019 года на банковские счета они перечислили 482 тысяч 395 леев. Деньги ежедневно снимались через банкоматы Кишинева", - отметили в Генпрокуратуре.

За мошенничество и отмывание денег подозреваемым грозит до 10 и до 4 лет тюремного заключения соответственно.

Что касается группировки наркоторговцев, то на ее членов открыто другое уголовное дело, а сами подозреваемые находятся под арестом.

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