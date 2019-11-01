Протест транспортников в Кишиневе обернулся аварией - фото

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Кишинева во время протеста перевозчиков, недовольных недостаточным, по их мнению, количеством авторизаций на транспортировку товаров в Россию.
Фуры заблокировали трассы в Кишиневе, Окнице и Единцах.
Одна из колонн передвигается по улицам молдавской столицы. Водители фур сигналят, призывая обратить внимание на их проблему.
Транспортники вышли на протест: подробности>>>
При передвижении колонны по улице А.Коандэ, одна из фур столкнулась с легковым автомобилем. К счастью, обошлось без жертв. Спасла водителя легковушки низкая скорость.
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