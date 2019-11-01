Зараженная рыба и угроза отравления - в Кишиневе проходят масштабные обыски

Утром целый ряд компаний-импортеров рыбы и морских продуктов посетили прокуроры, там проводятся обыски в связи с зараженной продукцией, которую поставляли на молдавский рынок.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Утро пятницы началось с громких обысков в молдавской столице. Сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел, Национального агентства безопасности пищевых продуктов провели обыски сразу в 11 компаниях и 15 торговых точках по делу об импорте зараженной рыбы на молдавский рынок.

В ходе специальной операции удалось обнаружить 15 складов, забитых такой рыбой. Обыски провели после того, как премьер-министр Майя Санду выступила с публичным заявлением о том, что на рынках страны продается рыба с червями. © Sputnik / Miroslav Rotari Опасная дешевая рыба: итоги проверки обещают представить в течение недели

"В противоречии с местным законодательством лаборатория не проинформировала агентство продовольственной безопасности о выявленных нарушениях. Таким образом, все партии получили ветеринарный сертификат и право на импорт, а также на продажу непригодной рыбы на нашем рынке", - заявила ранее молдавский премьер Майя Санду.

По данному факту возбудили уголовное дело.

С 20 августа по 4 октября в республику импортировали 73 партии зараженной паразитами замороженной рыбы.

Ранее Национальный центр по защите прав потребителей опубликовал фотографии рыбы, которую продают в одном из магазинов на Центральном рынке Кишинева.

"Это те продукты, которые покупают потребители в одном из магазинов на Центральном рынке в Кишиневе. Несмотря на то, что Агентство по продовольственной безопасности сообщает о задержания продуктов, констатируем, что предпринятых мер недостаточно", - отметили тогда в структуре.

В ведомстве также предположили, что, "возможно, у некоторых экономических агентов есть "пропуск" для того, чтобы травить население Молдовы".

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