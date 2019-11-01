В Кишиневе продолжаются обыски по делу о зараженной рыбе

Следственные мероприятия проходят по 15 адресам в молдавской столице, проверки проходят в 11 компаниях.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Обыски по делу о зараженной рыбе, которая могла попасть в школы и детсады продолжаются до сих пор.

Как передает кишиневский телеканал TV-8, взяты на экспертизу образцы товаров, изъяты бухгалтерские документы, денежные средства неясного происхождения.

Как ранее сообщал Sputnik Молдова, обыски проходят по 15 адресам в Кишиневе, проверяются 11 компаний. В следственных мероприятиях участвуют сотрудники Национального инспектората расследований, Службы информации и безопасности, а также представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

С 20 августа по 4 октября в республику импортировали 73 партии зараженной паразитами замороженной рыбы.

Ранее Национальный центр по защите прав потребителей опубликовал фотографии рыбы, которую продают в одном из магазинов на Центральном рынке Кишинева.

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