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Percheziții la administrația de stat a drumurilor

В Кишиневе продолжаются обыски по делу о зараженной рыбе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

Следственные мероприятия проходят по 15 адресам в молдавской столице, проверки проходят в 11 компаниях.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Обыски по делу о зараженной рыбе, которая могла попасть в школы и детсады продолжаются до сих пор. 

Замороженная скумбрия
© Flickr / James F Clay
Рыба с паразитами на молдавском рынке: что показали проверки

Как передает кишиневский телеканал TV-8, взяты на экспертизу образцы товаров, изъяты бухгалтерские документы, денежные средства неясного происхождения.

Как ранее сообщал Sputnik Молдова, обыски проходят по 15 адресам в Кишиневе, проверяются 11 компаний. В следственных мероприятиях участвуют сотрудники Национального инспектората расследований, Службы информации и безопасности, а также представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

С 20 августа по 4 октября в республику импортировали 73 партии зараженной паразитами замороженной рыбы. 

Ранее Национальный центр по защите прав потребителей опубликовал фотографии рыбы, которую продают в одном из магазинов на Центральном рынке Кишинева.

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