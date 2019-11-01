В Комрате мужчина нашел в огороде гранату времен войны

В Комрате регулярно находят боеприпасы, пролежавшие в земле десятки лет. Опасную находку уничтожили саперы.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Боевую гранату времен Великой Отечественной войны нашел житель муниципия Комрат в своем огороде.

Инцидент произошел в конце октября, рассказали региональному порталу Gagauzinfo в управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

В частном доме при проведении земляных работ был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Речь идет о гранате типа Ф-1.

Место происшествия было оцеплено. Боеприпас был утилизирован на полигоне Третьей мотопехотной бригады города Кагул.

В середине октября сотрудники столичной полиции задержали 59-летнего мужчину, работавшего судебно-медицинским экспертом. У себя дома он хранил целый арсенал оружия: два пистолета, два охотничьих ружья, семь рожков патронов для АКМ (автомат Калашникова - ред.), 500 боевых патронов различных калибров, шесть боевых гранат типа Ф-1.

На допросе у следователей мужчина не смог ответить на вопрос, откуда у него арсенал.

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