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ДТП

Новая волна ДТП в Молдове - восемь аварий и двое погибших за одну ночь

© Photo : IP Călărași
Происшествия
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Sputnik Молдова

Основными причинами ДТП в Молдове остается превышение скорости и употребление алкоголя, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Восемь аварий произошли в Молдове с вечера пятницы и в ночь на субботу. Погибли двое человек, еще 11 получили ранения.

Одно из ДТП произошло в три часа ночи на выезде из села Сарата Ноуэ Фалештского района. Автомобиль марки BMW, которым управлял пьяный 30-летний мужчина, на высокой скорости сошел с дороги и врезался в дерево.

От удара на месте погиб пассажир, мужчина, а водитель и еще один 23-летний пассажир получили травмы.

Другая авария зарегистрирована около двух часов ночи, на трассе Унгены-Кишинев, недалеко от села Пырлица. Автомобиль "VW Sharan", которым управлял 24-летний мужчина, врезался в гужевую повозку. Владелец повозки был доставлен в больницу Унген с сотрясением мозга и травмами средней степени тяжести.

Еще один мужчина в возрасте около 45 лет погиб после того, как его сбил автомобиль Kia Sportage на пешеходном переходе близ села Магдачешты на трассе Кишинев-Бельцы.

Вчера вечером в столице, на проспекте Дачия, 19-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Ford, не справился с управлением, вследствие чего машина перевернулась. Водитель получил легкие травмы.

Основными причинами ДТП в Молдове остается превышение скорости и употребление алкоголя, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

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Теги:
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