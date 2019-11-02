Сильный южный ветер повалил деревья в Кишиневе и в Бельцах

Перемена погоды и сильный ветер, который достигает 27 метров в секунду, обернулись происшествиями в крупных городах Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Молдове меняется погода — юго-восточный ветер несет теплые массы воздуха на территорию нашей страны. Однако сила ветра, который достигает 27 метров в секунду, обернулась происшествиями в крупных городах Молдовы.

В Кишиневе ветер повалил большое старое дерево. По иронии судьбы, оно росло рядом со зданиями Ассоциации "Зеленого хозяйства" Кишинева.

Еще одно сухое дерево ветер повалил на Спортивной улице в Бельцах, в районе городского озера. Из-за этого временно было затруднено движение на этом участке дороги, сообщает бельцкая "Газета СП". По словам очевидцев, оно перегородило тротуар и дорогу, по которой транспорт курсирует между центром и районами Новых Бельц и Тейоссы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK