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Упавшее в Кишиневе дерево (архивное фото)

Сильный южный ветер повалил деревья в Кишиневе и в Бельцах

© Facebook / Mihail Bagas
Происшествия
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Sputnik Молдова

Перемена погоды и сильный ветер, который достигает 27 метров в секунду, обернулись происшествиями в крупных городах Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Молдове меняется погода — юго-восточный ветер несет теплые массы воздуха на территорию нашей страны. Однако сила ветра, который достигает 27 метров в секунду, обернулась происшествиями в крупных городах Молдовы.

В Кишиневе ветер повалил большое старое дерево. По иронии судьбы, оно росло рядом со зданиями Ассоциации "Зеленого хозяйства" Кишинева.

Еще одно сухое дерево ветер повалил на Спортивной улице в Бельцах, в районе городского озера. Из-за этого временно было затруднено движение на этом участке дороги, сообщает бельцкая "Газета СП". По словам очевидцев, оно перегородило тротуар и дорогу, по которой транспорт курсирует между центром и районами Новых Бельц и Тейоссы.

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Теги:
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