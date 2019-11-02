Посреди дня на улице в Страшенах загорелся легковой автомобиль

Пожарный экипаж прибыл вовремя, огонь потушили быстро. К счастью, никто не пострадал, сообщают спасатели.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В полдень в субботу на улице в Страшенах загорелся автомобиль. Экипаж пожарных оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию.

Загорелся автомобиль марки Renault, у которого огнем был уничтожен моторный отсек. Пожар был потушен в течение 15 минут.

К счастью, никто не пострадал, причина возгорания выясняется.

В середине сентября загорелся на ходу автомобиль жительницы Молдовы. Видео полностью охваченной пламенем машины появилось в сети. Произошедшее записал проезжавший мимо водитель.

К счастью, женщина успела вовремя выйти из транспортного средства. Она не пострадала, а вот автомобиль полностью сгорел. Потерпевшая не знает, из-за чего именно в салоне вспыхнуло пламя.

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