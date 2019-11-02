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Сильный пожар в высотке на Ботанике, пожарные эвакуировали людей — видео, фото

CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik Молдова

Загорелась квартира на одном из последних этажей, на месте пожара работали шесть пожарных расчетов и две пожарные лестницы, эвакуированы 20 человек.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Сильный пожар вспыхнул в субботу вечером в девятиэтажном доме в столичном секторе Ботаника.

По словам очевидцев, загорелась квартира на одном из последних этажей здания по проспекту Дачия, 38/5.

На месте событий находится корреспондент Sputnik Молдова.

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Пожар потушен, экстренные службы сработали оперативно. Звонок в службу 112 поступил в 20.43, на его тушение потребовалось полтора часа и в 22.17 огонь был полностью ликвидирован.

По уточненным данным, пожар возник в электрическом щитке и распространился по техническому каналу с 5 по 9 этаж дома. Лестница была окутана токсичным дымом, что затрудняло эвакуацию людей, которых пришлось выводить в кислородных масках.

Пострадавших нет.

На месте пожара работали 6 пожарных расчетов со спецавтомобилями. Во дворе дома находятся три машины скорой медицинской помощи.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, из здания были выведены 20 человек, в том числе семь несовершеннолетних.

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Теги:
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