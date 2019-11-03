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Серьезное ДТП в Кишиневе: погиб молодой человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

В правоохранительных органах заявили, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте - в результате полученных травм молодой человек скончался по дороге в больницу.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Фатальное ДТП в Кишиневе: рано утром в молдавской столице насмерть сбили молодого человека.

Авария при въезде в Каушаны
© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova
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Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы примерно в 04.00.

По словам очевидцев, водитель автомобиля BMW даже не остановился и скрылся с места происшествия.

В полиции заявили, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате полученных травм молодой человек скончался по дороге в больницу. Водителя позже нашли и задержали. Им оказался 36-летний мужчина.

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