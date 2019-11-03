Алкоголь приводит граждан РМ к тяжким преступлениям - доходит до поножовщины

Ночь выходного дня в Чадыр-Лунге оказалась поистине кровавой, в ходе драки ее участники пустили в ход холодное оружие, а агрессивное поведение возникло из-за хронического злоупотребления алкоголем.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Драка с применением холодного оружия произошла в одном из баров муниципия Чадыр-Л

унга. Инцидент произошел в ночь на 2 ноября.

По данным управления полиции Гагаузии, в результате конфликта двух мужчин, один из них нанес второму три удара остро-колющим предметом в грудь. После этого преступник набросился на другого мужчину, тем же предметом ударив его в бедро, сообщает сайт gagauzinfo.md. Оба пострадавших попали в районную больницу.

На место выехал экипаж полиции. Правоохранители по горячим следам задержали нападавшего. Им оказался 29-летний, ранее судимый житель Чадыр-Лунги.

Открыто уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство", агрессору грозит длительный тюремный срок.

Одним из наиболее живучих пережитков прошлого не только в сознании, но и в быту отдельных людей является пьянство. Неумеренное потребление алкоголя и связанное с ним опьянение ослабляет тормозную деятельность коры головного мозга, вызывает эмоциональную неустойчивость, резкую смену чувств и настроений.

Систематическое потребление алкогольных напитков пагубно воздействует на моральный и интеллектуальный уровень развития личности, вызывает антисоциальные и аморальные побуждения, эгоистические устремления. Все это нередко приводит к совершению преступлений.

Хронический алкоголизм влечет за собой физическое и нравственное вырождение личности. Пьянство оказывает отрицательное воздействие на окружающих, особенно на молодежь, и тем самым также способствует увеличению числа преступлений.

Алкоголь вызывает не только проблемы, связанные со здоровьем человека, он также является причиной порождения различных преступлений. Большинство преступлений, совершаемых как взрослыми людьми, так и подростками, происходит в результате алкогольного опьянения. Пьянство и алкоголизм взаимосвязаны: злоупотребление алкоголем способствует прогрессированию преступности, а преступность в свою очередь способствует увеличению пьянства и алкоголизма.

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В силу того, что алкоголь в первую очередь негативным образом действует на психику человека, лишая его критичного отношения к ситуации, эти преступления являются абсурдными и жестокими. Протрезвев, преступнику бывает достаточно сложно объяснить мотивы его совершения.

Особенно заметна роль алкоголя в так называемых бытовых преступлениях, и в первую очередь в преступлениях против личности. 80% преступлений на бытовой почве, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

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