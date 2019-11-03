Пьяный полицейский рассекал по Кишиневу и врезался в припаркованное авто

Алкотест, который прошел сотрудник правоохранительных органов, показал наличие 1,24 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Молдове наблюдается тревожная тенденция - в стране участились ДТП, происходящие по вине пьяных водителей. Власти развернули антиалкогольную кампанию.

В правительстве заявили о намерении ужесточить наказание за вождение авто "под градусом". Однако один сотрудник правоохранительных органов решил, что все это его не касается, и подумал, что ничего не произойдет, если он сядет за руль после распития спиртного.

"В субботу, 2 ноября, примерно в 22.07 в диспетчерскую управления полиции Кишинева поступил звонок о том, что на улице М. Драган в столичном секторе Чеканы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Micra и Opel Vectra", - сообщили в инспекторате полиции.

Выяснилось, что Nissan Micra, за которым находился 39-летний сотрудник инспектората полиции столичного сектора Чеканы, врезался в припаркованный во дворе автомобиль.

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"Тест на содержание спиртного показал наличие 1,24 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудника полиции доставили Республиканской наркологический диспансер для сдачи биологических анализов", - отметили в инспекторате.

Начато служебное расследование, в рамках которого проведут проверки и будут приняты меры, предусмотренные законом.

"Возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский рискует остаться без водительских прав и занимаемой должности", - добавили в полиции.

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