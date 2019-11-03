Пьяный полицейский рассекал по Кишиневу и врезался в припаркованное авто

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Молдове наблюдается тревожная тенденция - в стране участились ДТП, происходящие по вине пьяных водителей. Власти развернули антиалкогольную кампанию.
"В субботу, 2 ноября, примерно в 22.07 в диспетчерскую управления полиции Кишинева поступил звонок о том, что на улице М. Драган в столичном секторе Чеканы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Micra и Opel Vectra", - сообщили в инспекторате полиции.
Выяснилось, что Nissan Micra, за которым находился 39-летний сотрудник инспектората полиции столичного сектора Чеканы, врезался в припаркованный во дворе автомобиль.
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"Тест на содержание спиртного показал наличие 1,24 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудника полиции доставили Республиканской наркологический диспансер для сдачи биологических анализов", - отметили в инспекторате.
Начато служебное расследование, в рамках которого проведут проверки и будут приняты меры, предусмотренные законом.
"Возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский рискует остаться без водительских прав и занимаемой должности", - добавили в полиции.
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