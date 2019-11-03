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Пенсионер, архивное фото.

Пенсионер мог стать местным советником в своем селе, не зная об этом

CC0 / Pixabay / beejees
Происшествия
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Sputnik Молдова

Курьезный случай произошел в одном из сел Гагаузской автономии, где пожилого сельчанина включили в избирательные списки кандидатом от одной из партий, однако дедушка узнал об этом гораздо позже.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Ситуация из разряда "без меня меня избрали" почти произошла в гагаузском селе Баурчи. Там 84-летнего сельского жителя без его ведома включили в список кандидатов в местный совет от одной из политических партий республики.

О том, что он баллотировался в местные советники своего родного села и не прошел, дедушка узнал накануне уже второго тура местных выборов. Никакого согласия пожилой житель Баурчи на участие в выборах не давал.

Все документы оформили без него, не уведомив пожилого человека о том, что он может стать народным избранником.

Сейчас баллотировавшийся не по своей воле сельчанин обратился с заявлением в правоохранительные органы республики с просьбой квалифицировать по закону действия ловких на руку политических бонз сельского масштаба.

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Теги:
Гагаузия, нарушение, закон, первый тур, выборы, пенсионер


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