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Контрабанда сигарет, иллюстративное фото.

Контрабанда сигарет в действии: тысячи пачек и громкое задержание

© Photo: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова

По в стране шел второй тур местных выборов, контрабандисты не дремали, крупную партию сигарет задержали на таможенном КПП "Леушены".

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Около 46 тысяч сигарет обнаружили сотрудники Таможенной службы Молдовы в тайниках, оборудованных в микроавтобусе, водитель которого хотел выехать в соседнюю Румынию. Контрабандный груз был тщательно спрятан в пространствах между кузовом и внутренней обшивкой транспортного средства.

При досмотре молдавских таможенников насторожили толстые стенки микроавтобуса. При более скрупулезной проверке тайник был обнаружен и вскрыт.
Таможня
© Sputnik / Мирослав Ротарь
По документам вез пассажиров и посылки, а оказалось - контрабанду

Выяснилось, что владелец транспортного средства направлялся в Германию, а табачный груз намеревался реализовать на черном рынке этой страны в розничной продаже.

В результате, контрабандный груз был изъят, а микроавтобус, в котором перевозились сигареты, отправлен на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сейчас сотрудники Таможенной службы и правоохранительных органов республики выясняют, кто еще мог быть причастен к схеме по незаконным поставкам сигарет в страны Европейского Союза.

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Теги:
таможня, задержание, контрабанда, сигареты


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