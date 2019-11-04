Контрабанда сигарет в действии: тысячи пачек и громкое задержание

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Около 46 тысяч сигарет обнаружили сотрудники Таможенной службы Молдовы в тайниках, оборудованных в микроавтобусе, водитель которого хотел выехать в соседнюю Румынию. Контрабандный груз был тщательно спрятан в пространствах между кузовом и внутренней обшивкой транспортного средства.
При досмотре молдавских таможенников насторожили толстые стенки микроавтобуса. При более скрупулезной проверке тайник был обнаружен и вскрыт.© Sputnik / Мирослав Ротарь
Выяснилось, что владелец транспортного средства направлялся в Германию, а табачный груз намеревался реализовать на черном рынке этой страны в розничной продаже.
В результате, контрабандный груз был изъят, а микроавтобус, в котором перевозились сигареты, отправлен на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сейчас сотрудники Таможенной службы и правоохранительных органов республики выясняют, кто еще мог быть причастен к схеме по незаконным поставкам сигарет в страны Европейского Союза.
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