Авария и сломавшийся троллейбус стали причиной большой пробки - видео

Ни дня без дорожно-транспортных происшествий и ЧП на дорогах столицы, которые влияют на движение не только частного, но и общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Несколько автомобилей столкнулись в понедельник днем в столичном секторе Буюканы. Инцидент произошел на улице И.Крянгэ рядом с Государственным педагогическим университетом.

Первоначально именно из-за этого ДТП образовалась большая пробка, так как столкнувшиеся автомобили преградили все полосы движения в сторону Буюкан. В итоге вереница троллейбусов встала в ряд до самой остановки общественного транспорта. Абсолютное большинство из них следовали по маршруту №22 (Ботаника-Буюканы).

После разбирательства полиции с участниками аварии, автомобили с проезжей части убрали, однако не все единицы электротранспорта смогли обратно выйти на линию. Один из троллейбусов остался стоять напротив парка "Дендрарий"

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