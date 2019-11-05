Граждан Молдовы кормили червивой рыбой - что грозит здоровью тех, кто ее ел

Рынки столицы были забиты рыбой различных сортов, зараженной паразитами, все эти "деликатесы" ежедневно реализовывали кишиневцам, ничего не подозревавшим о том, чем их кормят ловкие на руку продавцы.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Порядка трех тысяч тонн червивой рыбы обнаружили сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности и прокуроры в ходе обысков, проведенных на складах и в торговых точках столицы в минувшую неделю.

Небезопасные продукты ввезли в страну летом и осенью этого года через пункты пропуска Крива, Атаки и Тудора из Франции, Великобритании, Фарерских островов, Литвы, Испании и Норвегии. Уголовное дело возбуждено по требованию правительства.

Основная угроза зараженной червями рыбы заключается в том, что глисты, живущие в ней, попадают в организм человека и провоцируют развитие гельминтозов. Не все червячки, поражающие организм рыб, могут заразить людей. Но важно осознавать, какие именно паразиты опасны для человека, в каких разновидностях рыбы они живут. Это позволит минимизировать риск инвазии.

Солитёр провоцирует развитие заболевания дифиллоботриоз. Он вырастает до 12 метров и в организме людей живет десятилетиями. Этот вид ленточных червей поражает щуку, ерша, окуня, налима, судака, иногда встречается в лососе. Его личинки довольно крупные, окрашены в белый цвет. В длину достигают 5 мм, в ширину – 3 мм.

Они встречаются в мускулатуре рыбы, а также во внутренних органах. Количество личинок очень большое, поэтому их несложно заметить в сырой рыбе во время ее разделки.

Двуустка провоцирует развитие описторхоза. Этот паразит относительно небольших размеров – 8–13 мм, поражает печень, желчный пузырь, его протоки, поджелудочную. Заразиться можно, употребляя рыбу, относящуюся к семейству карповых. В данной группе - красноперка и сазан, лещ и плотва, язь и елец, жерах и линь.

Опасность в том, что личинки двуустки очень мелкие. Рыба может выглядеть здоровой, а в ее плоти при этом находятся тысячи яиц паразитов.

Трематоды – черви в рыбе, которые провоцируют развитие таких болезней как нанофиетоз и метагонимоз. Название рыбы, в которой могут жить трематоды – сиг, кета, амурский хариус, а также мальма, ленок, таймень, форель, амурский лещ, сазан, карась. Эти глисты поселяются в тонком кишечнике человека, принося огромный вред здоровью.

Анизакиды провоцируют развитие анизакидоза. Живут они в морской рыбе: в селедке, в треске, лососе, в морском окуне. В теле рыбы указанные гельминты сворачиваются в спираль. Заразиться им особенно рискуют любители японской кухни, в меню которой много блюд из сырой рыбы. Данные глисты поражают желудочно-кишечный тракт, провоцируя развитие язвы, других болезней.

Все перечисленные болезни приводят к тяжелым последствиям. В первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт, а также иммунная система. Гельминты разрушают внутренние органы, выделяют токсины, отравляющие организм. Также паразиты поглощают основную массу питательных веществ, что приводит к истощению.

Особенно опасно это для детей. Если они систематически недополучают витамины, минералы и другие полезные вещества, может начаться отставание в физическом и психическом развитии. Учитывая столь пагубные последствия, важно избегать употребления в пищу рыбы, пораженной гельминтами.

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