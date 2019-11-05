Убил сына: обвиняемый предстанет перед судом

Преступнику грозит наказание по статье Уголовного кодекса Приднестровья, по которой он может быть осужден на срок до 20 лет лишения свободы.

ТИРАСПОЛЬ, 5 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении Следственного комитета города Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя села Парканы Анатолия Владова. Он обвиняется в совершении убийства. Его жертва – собственный сын.

"По данным следствия, Владов в состоянии алкогольного опьянения у себя во дворе во время очередной ссоры, возникшей на почве длительных неприязненных отношений с сыном, умышленно нанес ему один удар ножом в область сердца", - рассказали в бендерском следственном комитете.

От полученной травмы молодой человек скончался на месте. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов Владов сразу сознался в совершении преступления.

В ходе следствия обвиняемый был взят под стражу. Материалы уже направлены в суд.

Согласно действующему законодательству, за убийство ему грозит от шести до двадцати лет лишения свободы.

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